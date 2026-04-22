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L'or, vraie valeur refuge ou mythe surcoté ?
information fournie par Boursorama 22/04/2026 à 10:31

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