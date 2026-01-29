L'or vise les 5.600 dollars, l'argent dépasse les 120 dollars

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

L'or a progressé jeudi, frôlant les 5 600 dollars l'once, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges dans un contexte d'inquiétude géopolitique et économique, tandis que l'argent a franchi la barre des 120 dollars.

L'or au comptant XAU= a grimpé de 3% à 5 560,07 $ l'once à 0557 GMT, après avoir atteint un record de 5 594,82 $ plus tôt dans la journée. Le métal a atteint des sommets record pendant neuf sessions consécutives.

"Les prix de l'or sont (en hausse) **en raison de** la demande de **valeurs refuges** du fait de la situation géopolitique étrange et même de la situation politique aux États-Unis, (qui n'est pas) très bonne. L'indépendance de la Fed suscite des inquiétudes. Et lorsque cela se produit, la confiance des investisseurs dans le système financier est ébranlée", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

Les investisseurs s'inquiètent de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine dans le contexte de l'enquête criminelle de l'administration Trump sur le président Jerome Powell, des efforts visant à licencier la **gouverneure** de la Fed, Lisa Cook, et de la nomination imminente du remplaçant de M. Powell en mai.

"La dette américaine croissante et l'incertitude créée par les signes que le système commercial mondial se divise en blocs régionaux par opposition à un modèle centré sur les États-Unis (incitent les investisseurs à **se ruer sur l'or**),", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

Le métal jaune a franchi la barre des 5 000 dollars pour la première fois lundi et a gagné plus de 10 % depuis le début de la semaine, la forte demande de valeurs refuges, les achats fermes des banques centrales et l'affaiblissement du dollar étant autant d'éléments qui ont fait grimper les prix. USD/

L'or a déjà gagné plus de 27 % cette année, après un bond de 64 % en 2025.

"Bien que la nature parabolique du rallye suggère qu'un repli n'est pas loin, les fondamentaux sous-jacents devraient rester favorables tout au long de 2026, positionnant tout creux comme des opportunités d'achat attrayantes", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Le président américain Donald Trump a exhorté l'Iran mercredi à s'asseoir à la table des négociations et à conclure un accord sur les armes nucléaires. Il a prévenu que toute future attaque américaine serait bien plus sévère que celle de l'année dernière, lorsque des sites nucléaires iraniens ont été frappés.

Téhéran a réagi en menaçant de riposter contre les États-Unis, Israël et ceux qui les soutiennent.

Par ailleurs, la Fed a laissé les taux inchangés mercredi, comme cela était largement attendu. M. Powell a déclaré que l'inflation en décembre était probablement encore bien supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Avec les prix élevés de l'or, les clients ont afflué chez les négociants en métaux précieux à Shanghai et à Hong Kong, certains pariant qu'ils pourraient encore augmenter.

Ailleurs, l'argent au comptant XAG= était en hausse de 1,4% à 118,25 dollars l'once après avoir atteint un record de 120,45 dollars plus tôt. La demande des investisseurs à la recherche d'alternatives moins chères à l'or, ainsi que la pénurie de l'offre et les **achats de suivi de tendance**, ont aidé le métal blanc, qui a déjà fait un bond de plus de 60% jusqu'à présent en 2026.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 2,8 % à 2 770,49 $ l'once, après avoir atteint un record de 2 918,80 $ lundi, tandis que le palladium XPD= a augmenté de 1,6 % à 2 107,37 $.

par Ishaan Arora, Ashitha Shivaprasad et Anushree Mukherjee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))