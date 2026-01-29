 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'or vise les 5.600 dollars, l'argent dépasse les 120 dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 07:55

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

L'or a progressé jeudi, frôlant les 5 600 dollars l'once, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges dans un contexte d'inquiétude géopolitique et économique, tandis que l'argent a franchi la barre des 120 dollars.

L'or au comptant XAU= a grimpé de 3% à 5 560,07 $ l'once à 0557 GMT, après avoir atteint un record de 5 594,82 $ plus tôt dans la journée. Le métal a atteint des sommets record pendant neuf sessions consécutives.

"Les prix de l'or sont (en hausse) **en raison de** la demande de **valeurs refuges** du fait de la situation géopolitique étrange et même de la situation politique aux États-Unis, (qui n'est pas) très bonne. L'indépendance de la Fed suscite des inquiétudes. Et lorsque cela se produit, la confiance des investisseurs dans le système financier est ébranlée", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

Les investisseurs s'inquiètent de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine dans le contexte de l'enquête criminelle de l'administration Trump sur le président Jerome Powell, des efforts visant à licencier la **gouverneure** de la Fed, Lisa Cook, et de la nomination imminente du remplaçant de M. Powell en mai.

"La dette américaine croissante et l'incertitude créée par les signes que le système commercial mondial se divise en blocs régionaux par opposition à un modèle centré sur les États-Unis (incitent les investisseurs à **se ruer sur l'or**),", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

Le métal jaune a franchi la barre des 5 000 dollars pour la première fois lundi et a gagné plus de 10 % depuis le début de la semaine, la forte demande de valeurs refuges, les achats fermes des banques centrales et l'affaiblissement du dollar étant autant d'éléments qui ont fait grimper les prix. USD/

L'or a déjà gagné plus de 27 % cette année, après un bond de 64 % en 2025.

"Bien que la nature parabolique du rallye suggère qu'un repli n'est pas loin, les fondamentaux sous-jacents devraient rester favorables tout au long de 2026, positionnant tout creux comme des opportunités d'achat attrayantes", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Le président américain Donald Trump a exhorté l'Iran mercredi à s'asseoir à la table des négociations et à conclure un accord sur les armes nucléaires. Il a prévenu que toute future attaque américaine serait bien plus sévère que celle de l'année dernière, lorsque des sites nucléaires iraniens ont été frappés.

Téhéran a réagi en menaçant de riposter contre les États-Unis, Israël et ceux qui les soutiennent.

Par ailleurs, la Fed a laissé les taux inchangés mercredi, comme cela était largement attendu. M. Powell a déclaré que l'inflation en décembre était probablement encore bien supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Avec les prix élevés de l'or, les clients ont afflué chez les négociants en métaux précieux à Shanghai et à Hong Kong, certains pariant qu'ils pourraient encore augmenter.

Ailleurs, l'argent au comptant XAG= était en hausse de 1,4% à 118,25 dollars l'once après avoir atteint un record de 120,45 dollars plus tôt. La demande des investisseurs à la recherche d'alternatives moins chères à l'or, ainsi que la pénurie de l'offre et les **achats de suivi de tendance**, ont aidé le métal blanc, qui a déjà fait un bond de plus de 60% jusqu'à présent en 2026.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 2,8 % à 2 770,49 $ l'once, après avoir atteint un record de 2 918,80 $ lundi, tandis que le palladium XPD= a augmenté de 1,6 % à 2 107,37 $.

par Ishaan Arora, Ashitha Shivaprasad et Anushree Mukherjee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

Argent
118,09 USD Six - Forex 1 +1,25%
Or
5 548,29 USD Six - Forex 1 +2,44%
Palladium
2 072,00 USD Six - Forex 1 +2,96%
Platine
2 625,50 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.01.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / TED ALJIBE )
    Philippines: croissance de 4,4% en 2025, au plus bas depuis 2011
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:30 

    La croissance économique des Philippines a progressé de 4,4% en 2025, le taux le plus bas hors période Covid depuis près de quinze ans, a annoncé jeudi le gouvernement, imputant ce résultat aux catastrophes climatiques et à un manque de confiance des consommateurs ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    STMicroelectronics: le bénéfice net annuel dégringole de près de 90%
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:24 

    Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2025 avec un bénéfice net part du groupe en chute de près de 90%, après une baisse de son chiffre d'affaires et des dépréciations d'actifs, selon ses résultats publiés jeudi. ... Lire la suite

  • ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: le taux directeur encore maintenu à 15%, pour la 5e fois consécutive
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:23 

    La Banque centrale du Brésil a maintenu mercredi son taux directeur à 15%, pour la cinquième fois d'affilée, tentant de contenir l'inflation dans la première économie d'Amérique latine tout en anticipant un "assouplissement" à partir de mars. La décision du Comité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank