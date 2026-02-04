 Aller au contenu principal
L'or remonte vers les 5.100 dollars alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'aggravent
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:28

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

par Ishaan Arora

Le prix de l'or a rebondi à près de 5 100 dollars mercredi grâce à la demande de valeurs refuges, alors que les tensions géopolitiques renouvelées entre les États-Unis et l'Iran ont renforcé l'attrait du métal jaune, un jour après qu'il ait enregistré sa meilleure journée en plus de 17 ans.

L'or au comptant XAU= a grimpé de 2,8 % à 5 076,01 $ l'once à 0655 GMT, après avoir bondi de 5,9 % mardi, son plus grand gain quotidien depuis novembre 2008. Le lingot a atteint un record de 5 594,82 $ jeudi dernier.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont grimpé de 3,3% à 5 097,20 dollars l'once.

L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien qui s'était approché "agressivement" du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie, a déclaré l'armée américaine.

L'or rebondit depuis son plus bas niveau de 4 403,24 dollars atteint lundi, après la plus importante vente en deux jours depuis des décennies .

"Après un tel rallye, une correction était attendue, elle n'était pas surprenante et avec la remontée de l'or, les fondamentaux n'ont pas beaucoup changé", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ, ajoutant que la toile de fond géopolitique et économique restait essentiellement inchangée.

Goldman Sachs a déclaré mercredi qu'elle voyait un risque important de hausse de ses prévisions de fin d'année pour l'or à 5 400 dollars, grâce au maintien par les banques centrales de leur récent rythme d'accumulation et à l'augmentation par les investisseurs privés de leurs achats d'ETF sur l'or.

"Nous prévoyons les mêmes niveaux de 5 600 $ (pour l'or) d'ici la fin du premier semestre ou la fin avril, tandis que les prix continueront à augmenter par la suite et notre objectif de fin d'année est de 6 000 $ l'once", a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche principal chez IndusInd Securities.

L'argent au comptant XAG= a augmenté de 5% à 89,38 dollars l'once. Il a atteint un record de 121,64 dollars jeudi, mais a chuté à 71,33 dollars lundi, son plus bas niveau depuis un mois, après avoir enregistré une chute record de 27% en une seule séance vendredi.

Les marchés attendent maintenant les données sur la masse salariale privée ADP pour plus d'indices sur la politique de la Réserve fédérale, même si la fermeture partielle du gouvernement américain a retardé le rapport sur l'emploi de janvier, qui est très surveillé.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 4,2% à 2 302,56 $ l'once, tandis que le palladium XPD= a gagné 3,5% à 1 794,15 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Investir dans l'or

Valeurs associées

Argent
90,14 USD Six - Forex 1 +5,59%
Or
5 078,68 USD Six - Forex 1 +2,66%
Palladium
1 822,50 USD Six - Forex 1 +3,40%
Platine
2 243,50 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

