L'or progresse légèrement alors que les marchés se préparent à la décision de la Fed

Une pépite d'or (Crédits: Adobe Stock)

Les cours de l'or ont légèrement progressé mercredi, soutenus par quelques achats techniques, alors que les investisseurs attendaient avec impatience la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt prévue plus tard dans la journée.

L'or au comptant XAU= a gagné 0,22% à 4.036,09 dollars l'once à 09h08 GMT , tandis que les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en août sont restés stables à 4.037,3 dollars.

"L'or tient bon aujourd'hui grâce à des achats sur repli autour du seuil psychologique des 4.000 dollars, aux perspectives d'une issue diplomatique entre les États-Unis et l'Iran et aux anticipations du marché quant au maintien des taux par la Fed", a déclaré Nikos Tzabouras, analyste de marché senior chez Tradu.com, filiale de Jefferies.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue à 18h00 GMT, tandis que les commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, sont prévus à 18h30 GMT.

Les acteurs du marché s'attendent largement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés. Toutefois, environ 31% d'entre eux anticipent une hausse de 25 points de base, selon l'outil CME FedWatch. FEDWATCH

"L'annonce et la conférence de presse d'aujourd'hui pourraient déclencher une forte volatilité. Tout signal belliciste ouvrirait la voie à de nouveaux plus bas pour 2026, actuellement situés à 3.941 dollars, tandis qu'une orientation accommodante donnerait à l'or l'occasion de prolonger son rebond au-delà de 4.100 dollars", a déclaré M. Tzabouras.

Les traders tablent sur une probabilité de 77% d'une hausse lors de la réunion de septembre de la banque centrale.

Si l'or est généralement considéré comme une couverture contre l'inflation, il a tendance à souffrir dans un contexte de taux d'intérêt élevés en raison de son absence de rendement.

Par ailleurs, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon devraient, selon les prévisions générales, maintenir leurs taux inchangés cette semaine et mettre en garde contre la hausse de l'inflation.

Mardi, la Commerzbank a revu à la baisse ses prévisions concernant le cours de l'or en fin d'année, à 4.500 dollars l'once troy, et a indiqué qu'elle s'attendait à ce que l'argent atteigne 67 dollars l'once troy d'ici la fin de l'année.

Sur le plan géopolitique, Téhéran a rejeté la proposition d'Oman visant une gestion conjointe régionale du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters, ce qui a assombri les espoirs d'une résolution du conflit.

Les cours du pétrole ont progressé de près de 3 dollars le baril mercredi, à la suite des frappes conjointes menées en Irak par les États-Unis et l'Arabie saoudite. O/R

Par ailleurs, le cours au comptant de l'argent XAG= a grimpé de 1,3% à 57,86 dollars l'once, celui du platine XPT= a reculé de 0,9% à 1.591,33 dollars, et celui du palladium XPD= a baissé de 0,7% à 1.260,25 dollars.

par Sukanya Mitra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))