Séisme au Japon: 13 morts, recherche de personnes piégées dans un centre commercial effondré

Une partie du sanctuaire de Yatsushiro apparaît endommagée, après le tremblement de terre qui a frappé la région, dans la préfecture de Kumamoto, le 29 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

Les secouristes sont mercredi à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon, à la suite d'un violent séisme qui a fait au moins 13 morts.

Parmi les victimes, trois ont trouvé la mort dans ce centre commercial et cinq dans une usine de papier, selon des chiffres annoncés distinctement. Des médias ont par ailleurs fait état d'une personne décédée dans une maison affaissée. Les autorités n'ont pas donné de détails sur les autres décès.

Cette secousse de magnitude 7,1, qui a frappé mardi le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, a causé des dégâts considérables: maisons effondrées, ponts endommagés, incendies et des dizaines de milliers d'habitants privés d'électricité et d'eau.

Une violente explosion consécutive au séisme a par ailleurs fait s'effondrer partiellement un centre commercial de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto.

Trois personnes y ont trouvé la mort, a annoncé mercredi Akio Yoshida, président du groupe Aeon qui exploite le site. Une autre est en arrêt cardio-respiratoire, et trois personnes restent portées disparues.

Selon le gouvernement, environ 130 policiers, 450 pompiers et 170 militaires sont mobilisés sur place.

Des images filmées dans le bâtiment montraient des secouristes en combinaison orange et casque blanc se frayant un chemin à travers un amas d'acier tordu, de câbles pendants et de débris de plafond. De premières estimations faisaient état de 20 à 30 personnes potentiellement piégées à l'intérieur.

La cause de l'explosion, survenue 50 minutes après le séisme, "fait encore l'objet d'une enquête, mais il est probable qu'elle soit due au gaz", a ajouté Keiji Ohno, autre dirigeant d'Aeon, lors d'une conférence de presse où lui et ses collègues ont présenté leurs excuses en s'inclinant.

Cinq personnes ont également trouvé la mort et quatre autres étaient portées disparues à l'usine Nippon Paper Industries de Yatsushiro, où une partie d'une colossale cheminée industrielle s'est effondrée, a indiqué un responsable des autorités départementales à l'AFP.

"Course contre la montre"

"Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes", a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi devant la presse à Tokyo.

Annonçant un bilan total s'élevant pour l'heure à 13 morts, elle a évoqué une "course contre la montre" pour venir en aide aux habitants.

Plus de 9.000 personnes ont trouvé refuge durant la nuit dans des centres d'évacuation, a annoncé le gouvernement.

Le séisme est survenu mardi à 16H27 (07H27 GMT) sur l'île de Kyushu. Sa magnitude, de 7,1 selon l'agence météorologique nippone JMA, était de 6,8 selon l'Institut géologique américain (USGS).

Le mur extérieur d'un commerce s'est effondré dans la ville de Kumamoto, après le séisme de magnitude 7,1 qui a frappé le sud du Japon, le 28 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

Son niveau a par ailleurs été le plus élevé (7) sur une échelle distincte utilisée au Japon, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis à un endroit donné, a précisé la JMA.

"C'était le séisme le plus violent que j'aie jamais vécu. Les murs et les fenêtres ont été endommagés, l'eau est coupée (...) Je crains que cela ne pénalise notre tourisme ", se désole Kanzo Matsumoto, 73 ans, gérant de l'hôtel thermal Kinparo à Yatsushiro.

Château endommagé

"Je ne sais pas si (la région) pourra se relever de tels dégâts", abonde Tokito Kitagawa, 21 ans. Alors qu'il circulait à moto, il s'était arrêté dans une supérette lors du séisme.

"Il y a eu un grand bruit soudain. Je ne pouvais pas rester debout. J'ai dû m'accroupir. Puis, tous les bols de nouilles instantanées me sont tombés dessus", raconte-t-il à l'AFP.

Le séisme a également fait basculer un train de marchandises, a abattu un portail shinto traditionnel (torii) et a fissuré des routes, rendant nombre d'entre elles impraticables. La circulation des trains à grande vitesse (Shinkansen) est restée en grande partie suspendue.

Des images ont également montré l'effondrement partiel d'un mur du château de Kumamoto, vieux de plusieurs siècles.

Aucune anomalie immédiate n'a été constatée dans les centrales nucléaires, mais environ 31.200 foyers et installations restaient mercredi privés d'électricité dans le département de Kumamoto, et 84.000 subissaient des coupures d'eau, selon les autorités.

Des habitants faisaient la queue pour obtenir de l'essence et de l'eau potable.

Un camion endommagé est laissé sur une route jonchée de débris à la suite d'une explosion survenue au centre commercial Aeon Mall à Kumamoto, à Kashima, dans le sud du Japon, le 29 juillet 2026, après qu'un tremblement de terre a frappé la région ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

En 2016, deux tremblements de terre dévastateurs - l'un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3 - avaient frappé Kumamoto. Ils avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, la très grande majorité d'entre eux restant de faible intensité.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.