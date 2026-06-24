L'or perd 10% en un mois et revient à 4 000 USD l'once

Le métal jaune est tombé mercredi sous le seuil symbolique de 4 000 USD l'once, une première depuis novembre 2025. La vigueur du dollar et les anticipations de taux d'intérêt durablement élevés pèsent sur les cours.

Les cours de l'or au comptant sont passés mercredi sous le seuil psychologique des 4 000 USD l'once pour la première fois depuis novembre 2025.

Le mouvement s'explique principalement par le renforcement du dollar américain et par des anticipations croissantes de maintien de taux d'intérêt élevés aux Etats-Unis. Le mécanisme est classique : la hausse du billet vert rend l'or, libellé en dollars, plus coûteux pour les investisseurs détenant d'autres devises.

En parallèle, les financiers parient sur une hausse des taux cette année, après le ton restrictif adopté par la Réserve fédérale lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Comme l'or ne produit aucun rendement, il devient moins attractif quand d'autres classes d'actifs voient leur rémunération s'accroître.

L'once d'or a touché un pic à 5 513 USD l'once lors de la séance du 28 janvier 2026. Elle a plus que doublé en trois ans.