L'or noir en hausse avant la réunion de l'Opep

(AOF) - Les cours du pétrole sont bien orientés : le baril de WTI gagne 0,93% à 79,45 dollars tandis que celui du baril de Brent s’adjuge 0,81% à 83,77 dollars. Ce dernier était tombé récemment à plus bas de plus de 3 mois. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, devrait prolonger les réductions volontaires de l'offre lors de la réunion du 2 juin.

Selon UBS, l'issue la plus probable est que le groupe annonce une nouvelle prolongation de trois mois, souligne qu'il conserve une certaine flexibilité et réitère ses commentaires selon lesquels il reprendra progressivement la production en fonction des conditions du marché.