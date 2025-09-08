 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'or noir bien orienté après la hausse limitée de la production de l'OPEP+
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:21

(AOF) - Le cours du Brent s'adjugeait 0,79% à 66,01 dollars ce lundi vers 17h15. Même tendance haussière pour son homologue américain, le WTI (+0,66% à 62,33 dollars) au lendemain de l'annonce par l'OPEP+ d'un ralentissement de ses augmentations de production au dernier trimestre.

La décision de l'OPEP+ d'augmenter la production de 137 000 barils par jour à partir d'octobre n'a finalement pas été une surprise, mais comme cette augmentation est moins importante que certains ne l'avaient prévu, la réaction observée ce matin, à savoir une légère hausse des prix, montre que ce flux supplémentaire de pétrole n'aura pas vraiment d'incidence sur le marché pendant un certain temps", détaille le broker PVM.

La nouvelle augmentation de production décidée hier fait partie d'une nouvelle tranche de 1,65 million de barils par jour qui pourrait être débloquée au fur et à mesure. Cette tranche de 1,65 million de barils par jour pourrait être rétablie en partie ou en totalité, "en fonction de l'évolution des conditions du marché et de manière progressive", a précisé l'Opep+.

OPEP
Pétrole et parapétrolier
