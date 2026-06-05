L'or décroche, rattrapé par le retour du risque d'une Fed plus restrictive

(Zonebourse.com) - Le cours de l'or accentue son recul vendredi et se dirige vers une baisse hebdomadaire d'environ 4%, dans un marché de nouveau dominé par la remontée des taux et la vigueur inattendue de l'économie américaine.

Le métal précieux évolue autour de 4 365 dollars l'once, soit son plus bas niveau depuis le 26 mars, après avoir longtemps bénéficié des tensions géopolitiques et des anticipations d'une Réserve fédérale plus accommodante. Le mouvement touche aussi le reste du compartiment, avec un repli marqué de l'argent, du platine et du palladium, signe d'un ajustement plus large sur les métaux précieux.

La dynamique s'est inversée avec la publication d'une série de statistiques américaines plus solides que prévu. Les données officielles de l'emploi ont fait état de 172 000 créations de postes en mai, avec un taux de chômage stable à 4,3%, tandis que les chiffres des mois précédents ont été révisés en hausse. Les données d'ADP, fondées sur les fiches de paie de plus de 26 millions d'Américains, ont également confirmé une amélioration de l'emploi privé, avec une moyenne sur trois mois des créations d'emplois à son plus haut niveau depuis début 2025.

Au-delà du marché du travail, plusieurs indicateurs montrent que le consensus a sous-estimé la vigueur de l'activité. L'Economic Surprise Index de Citigroup a atteint son niveau le plus élevé depuis l'été 2023, tandis que le Weekly Economic Index de la Fed de Dallas accélère depuis le début de l'année pour retrouver son rythme de croissance le plus élevé depuis fin 2022. Le rendement du Treasury à 10 ans est ainsi remonté autour de 4,54%, alors que les marchés attribuent désormais une probabilité majoritaire à au moins une hausse de taux d'ici fin 2026.

Cette ré-accélération complique la trajectoire de la Fed, alors que l'inflation reste proche de 3%. Pour l'or, qui ne procure aucun rendement, la remontée des taux réels réduit mécaniquement l'attrait relatif du placement, même dans un environnement encore marqué par les risques géopolitiques.

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