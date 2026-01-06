 Aller au contenu principal
L'or continue de grimper
information fournie par AOF 06/01/2026 à 16:49

(AOF) - La progression du cours de l'once d'or se poursuit ce mardi mais s'affiche moins importante que celle d'hier (+2,66% à 4445,75 dollars). En milieu d’après-midi, les 31,1035 grammes de métal jaune ont touché les 4489,81 dollars avant de se stabiliser vers les 4478,70 dollars (+0,74%). L’or continue de profiter de son statut de valeur refuge lors de troubles politiques comme l’ingérence américaine au Venezuela le week-end dernier.

A moyen terme, ce métal précieux reste soutenu par la perspective d'une Réserve fédérale américaine accommodante. Lorsque les taux baisses, les placements financiers deviennent moins attractifs, contrairement à l'or qui retrouve un peu de compétitivité et d'attrait.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

