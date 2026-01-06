L'or continue de grimper

(AOF) - La progression du cours de l'once d'or se poursuit ce mardi mais s'affiche moins importante que celle d'hier (+2,66% à 4445,75 dollars). En milieu d’après-midi, les 31,1035 grammes de métal jaune ont touché les 4489,81 dollars avant de se stabiliser vers les 4478,70 dollars (+0,74%). L’or continue de profiter de son statut de valeur refuge lors de troubles politiques comme l’ingérence américaine au Venezuela le week-end dernier.

A moyen terme, ce métal précieux reste soutenu par la perspective d'une Réserve fédérale américaine accommodante. Lorsque les taux baisses, les placements financiers deviennent moins attractifs, contrairement à l'or qui retrouve un peu de compétitivité et d'attrait.