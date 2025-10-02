L'optimisme mondial à l'égard de l'IA stimule la croissance des fabricants de puces américains

2 octobre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent avant la mise sur le marché à la suite d'un rallye mondial stimulé par la demande en matière d'intelligence artificielle ** Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS concluent un accord pour fournir des puces au projet Stargate de l'OpenAI, ce qui a déclenché une hausse des actions des fabricants de puces dans le monde entier ** Nvidia NVDA.O est en hausse de 1,3 %, Broadcom AVGO.O augmente de 2,6 %, Advanced Micro Devices AMD.O gagne 3,3 %, tandis que Qualcomm QCOM.O augmente de 1 %

** Micron Technology MU.O augmente de 1%, le fabricant d'équipements pour puces Applied Materials AMAT.O de 2,4% et Lam Research LRCX.O de 1,7%

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a atteint un niveau record mercredi, a augmenté de plus de 30% cette année