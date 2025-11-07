 Aller au contenu principal
L'optimisme des investisseurs diminue au cours de la dernière semaine - AAII
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Baisse des indices boursiers américains; Nasdaq en baisse de ~1,5%

*

Comm csrv plus faible secteur S&P 500, cons staples plus performant

*

Baisse du dollar et du brut; hausse de l'or; le bitcoin gagne ~1,3%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,07%

(Ajout d'un billet de blog)

7 novembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

L'OPTIMISME DES INVESTISSEURS DIMINUE AU COURS DE LA DERNIÈRE SEMAINE - AAII Alors que les principaux indices boursiers américains sont en passe de mettre fin à une série de trois semaines de gains, les inquiétudes concernant les valorisations élevées et le manque de clarté de l'économie persistent, le sentiment haussier a reculé, selon la dernière enquête AAII Sentiment Survey .

Le sentiment haussier, ou les attentes concernant la hausse des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 6,1 points de pourcentage pour atteindre 38,0 % au cours de la semaine se terminant le 5 novembre. Malgré cette baisse, le sentiment haussier est resté supérieur à sa moyenne historique de 37,5 % pour la sixième fois en huit semaines.

Le sentiment neutre - les attentes selon lesquelles les prix des actions resteront essentiellement inchangés au cours des six prochains mois - a augmenté de 6,7 points de pourcentage pour atteindre 25,8 %, mais est resté inférieur à sa moyenne historique de 31,5 % pour la 68e fois en 70 semaines. Le sentiment baissier, ou les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 36,3 %, a déclaré l'AAII, et est resté au-dessus de sa moyenne historique de 31 % pour la 49e fois en 51 semaines.

L'écart entre l'optimisme et l'optimisme baissier a diminué de 5,5 points de pourcentage pour atteindre 1,7 %, ce qui le place sous sa moyenne historique de 7,5 % pour la 36e fois en 40 semaines. Dans la question spéciale de la semaine, l'AAII a demandé à ses membres ce qu'ils pensaient de la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion d'octobre. Parmi les personnes interrogées, 54,2 % ont déclaré que c'était la bonne décision, 29,6 % ont estimé que les taux auraient dû rester inchangés, 9,5 % souhaitaient une réduction plus importante et 1,6 % pensaient que la banque centrale aurait dû relever ses taux.

(Chuck Mikolajczak)

*****

