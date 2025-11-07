Transport urbain: la RATP recapitalise sa filiale RATP DEV

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La RATP a recapitalisé à hauteur de 184 millions d'euros sa filiale endettée RATP Dev, qui exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans une vingtaine de pays et en province.

Le groupe a décidé "de procéder à une augmentation de capital de sa filale RATP Dev d'un montant de 184 millions d'euros" afin de la désendetter et "d'accompagner" son développement, a indiqué la présidente du directoire de cette filiale, Hiba Farès, lors d'un échange téléphonique avec des journalistes.

La décision a été adoptée lors d'un conseil d'administration l'été dernier, lorsque la Régie était encore pilotée par Jean Castex, parti depuis diriger la SNCF. Elle a été validée par Bercy dans un arrêté daté du 16 octobre et paru au Journal officiel jeudi.

RATP Dev est la filiale de droit privé de la RATP qui répond à des appels d'offre pour la construction et la gestion de réseaux de transport en Australie ou à Singapour, mais aussi en France dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport régionaux par exemple. Elle réalise environ un tiers du chiffre d'affaires de la RATP.

L'opération devrait lui permettre de faire redescendre son taux d'endettement "dans la moyenne du secteur".

A l'origine de la dette: la période des confinements liés à l'épidémie de Covid-19, durant laquelle les réseaux de transport ont accumulé des pertes, et la dégradation des comptes du réseau de bus londoniens, que la RATP a finalement revendu début 2025 au groupe britannique First après avoir investi pour le remettre à niveau.

Ce n'est pas un nettoyage pour permettre l'arrivée d'actionnaires extérieurs, selon Mme Farès. "C'est une décision d'actionnaire qui s'inscrit dans le temps long pour accompagner son développement", lui permettre d'investir et d'être en "autonomie financière" grâce à un "bilan financier sain", a-t-elle expliqué.

"Il n'y a pas de nécessité d'ouvrir le capital. A ce stade, nous n'étudions aucun projet ni de cession ni d'ouverture du capital ni de démantèlement", a-t-elle affirmé.

Répondant par avance aux critiques qui pourraient fleurir sur une recapitalisation payée par les Franciliens (et les produits de la carte Navigo) pour financer un développement international, Mme Farès a assuré que les investissements dans les filiales étaient réalisés sur fonds propres et uniquement si celles-ci sont rentables.