L'optimisme à l'égard de l'IA fait grimper les actions, alors que les investisseurs se préparent à la Fed et aux résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions japonaises et sud-coréennes atteignent des records; les regards se tournent vers les résultats des géants de la technologie

Microsoft, Alphabet, Meta font leur rapport après la cloche

la réduction de 25 points de base de la Fed est intégrée, l'accent est mis sur la fin du QT

Le Yen se renforce après que Bessent ait exhorté Tokyo à donner à la BOJ une marge de manœuvre pour augmenter les taux

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Rae Wee

Les actions asiatiques ont été soutenues par Wall Street mercredi grâce à une nouvelle vague d'optimisme sur l'intelligence artificielle, alors que les investisseurs se préparent à une journée chargée avec en tête la décision de la Réserve fédérale et les résultats des poids lourds de la technologie.

La perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains cette semaine a soutenu les obligations, bien que le dollarait réduit ses pertes alors que les investisseurs évaluaient l'attitude dovish de la Fed.

Wall Street a clôturé à des niveaux record mardi après des nouvelles optimistes de Nvidia NVDA.O et de Microsoft MSFT.O , la première ayant annoncé 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle et qu'elle construirait sept superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie.

Microsoft, quant à lui, a conclu un accord permettant à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant au géant du logiciel une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT.

Cela a aidé à propulser les actions en Asie, avec l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS en hausse de 0,53%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a bondi de plus de 2% pour atteindre un nouveau record.

Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a également atteint un record historique, aidé par des bénéfices importants et des perspectives optimistes de SK Hynix 000660.KS , un fournisseur de Nvidia.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 était en hausse de 0,74%.

Les "Sept Magnifiques", les titans de la technologie Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , doivent publier leurs résultats plus tard dans la journée de mercredi, où l'on s'attend à ce qu'ils délivrent des résultats solides qui justifieraient les valorisations élevées.

"Les attentes sont très élevées et la barre de la déception l'est tout autant", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.

"Les investisseurs veulent non seulement des chiffres solides, mais aussi des preuves de la monétisation durable de l'IA et de l'élargissement de la demande au-delà de l'essor initial. C'est à ce moment-là que le marché jugera si ce boom de l'IA est en train de devenir une bulle ou non."

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,35 % , tandis que les contrats à terme sur le S&P 500

ESc1 ont gagné 0,2 %. Les contrats à terme EUROSTOXX 50

STXEc1 , quant à eux, ont baissé de 0,14%, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont peu varié.

Les attentes d'un nouveau dégel des relations commerciales sino-américaines ont également contribué au sentiment général du marché.

Le président américain Donald Trump a commencé la dernière étape de son voyage en Asie en Corée du Sud mercredi, optimiste quant à la conclusion d'une trêve dans la guerre commerciale avec le président chinois Xi Jinping et à l'avancement d'un accord tarifaire non résolu avec le Sud-Coréen Lee Jae Myung.

PARIER SUR UNE FED DOVISH

Les bénéfices mis à part, la décision très attendue de la Fed concernant les taux d'intérêt sera déterminante pour les investisseurs plus tard dans la journée, une baisse de 25 points de base étant presque entièrement prévue. 0#USDIRPR

Parallèlement à la décision sur les taux, les marchés surveilleront si la banque centrale pourrait mettre fin à son effort de longue haleine pour réduire son bilan, connu sous le nom de resserrement quantitatif (QT).

"La fin du QT, si elle est annoncée, sera interprétée comme un changement dovish, surtout si elle s'accompagne d'allusions au maintien de la stabilité du bilan", a déclaré M. Chanana de Saxo.

Le rendement du Trésor à deux ans US2YT=RR s'est maintenu à 3,4980% tandis que le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR s'est maintenu à 3,9813%, alors que les traders attendaient une nouvelle validation de la part de la Fed sur les prix du marché pour un assouplissement en décembre également.

Le dollar a quant à lui connu un léger rebond, avec l'euro

EUR= en baisse de 0,2% à 1,1630 $, tandis que la livre sterling GBP= a perdu 0,23% à 1,3240 $.

Le dollar australien AUD= a augmenté de 0,21% à 0,6600$, après que les données aient montré que l'inflation domestique a augmenté de la manière la plus importante en plus de deux ans au cours du trimestre de septembre. Un bond inattendu du taux d'inflation de base a semblé exclure toute réduction imminente des taux de la Banque de réserve d'Australie.

Au Japon, le yen JPY= a baissé de 0,24% à 152,47 pour un dollar.

Il s'était renforcé plus tôt dans la session après que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent ait intensifié son avertissement à Tokyo contre le maintien d'un yen trop faible par le biais de coûts d'emprunt bas prolongés.

La Banque du Japon (BOJ) annonce sa décision de politique générale jeudi, où l'on s'attend à ce que les taux restent stables. 0#JPYIRPR

"Nous nous attendons à ce que la BOJ adopte une position modérément hawkish, signalant son intention de normaliser sa politique dans les mois à venir et préparant le terrain pour une éventuelle hausse des taux, probablement en décembre ou potentiellement en janvier", a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial pour les actifs multiples chez Allianz Global Investors.

"Le gouverneur (Kazuo) Ueda pourrait modérément contrer un affaiblissement supplémentaire de la monnaie en l'absence d'une action politique immédiate."

Ailleurs, lesprix du pétrole ont chuté alors que les doutes sur l'efficacité des nouvelles sanctions occidentales contre la Russie et une augmentation potentielle de la production de l'OPEP+ ont exercé une pression sur le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baisséde 0,08% à 64,35 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 était en baisse de 0,08% à 60,10 dollars le baril. O/R

La valeur refuge de l'or XAU= s'est échangée juste en dessous de 4.000 dollars l'once, avec un regain d'appétit pour le risque réduisant la demande pour l'actif et après sa récente chute brutale, l'argent de l'effet de levier s'est retiré d'un marché très encombré. GOL/