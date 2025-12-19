L'OPR sur Prodware démarre le 22 décembre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 15:39
L'initiateur détient 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote de Prodware, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions, au prix unitaire de 28 euros par action.
Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.
Valeurs associées
|27,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
