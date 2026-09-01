L'opposition des actionnaires à la rémunération des dirigeants s'atténue à l'échelle mondiale

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* 25,2 % des rémunérations européennes ont fait l'objet d'une opposition, selon Georgeson Advisory

* Les futurs projets de rémunération en Europe enregistrent également une baisse des oppositions

* Aux États-Unis, les votes “Say on Pay” sont approuvés dans 90,4 % des cas

par Simon Jessop

Les rébellions des actionnaires contre la rémunération des dirigeants se sont apaisées cette année sur bon nombre des plus grandes places boursières mondiales, l’opposition ayant reculé en Europe, aux États-Unis et au Japon, malgré quelques révoltes très médiatisées.

Cette évolution intervient alors que les rémunérations et avantages continuent de dépasser de loin le salaire moyen des travailleurs, la rémunération moyenne des directeurs généraux des entreprises de l’ .SPX S&P 500 ayant atteint un niveau record , même en excluant le plan de rémunération exceptionnel d’Elon Musk, le milliardaire, propriétaire de SpaceX SPCX.O .

Elle fait également suite à une initiative de l’administration américaine de Donald Trump visant à encadrer les sociétés de conseil en vote et à freiner l’activisme actionnarial, et intervient dans un contexte d’ évolution des comportements de vote des actionnaires, notamment les efforts déployés par certains gestionnaires d’actifs pour redonner davantage de pouvoir de décision aux investisseurs finaux.

“Il en résulte un environnement plus fragmenté dans lequel les résultats des votes peuvent être moins prévisibles, même lorsque les niveaux globaux de désaccord restent relativement faibles”, a déclaré Cas Sydorowitz, directeur de Georgeson Advisory.

En Europe, où les investisseurs approuvent les rémunérations de l'année précédente, les rapports de rémunération contestés ont reculé de près de 6 points de pourcentage en glissement annuel pour s’établir à 25,2 %, selon les données du cabinet de conseil aux actionnaires Georgeson Advisory — soit le niveau moyen le plus bas depuis au moins 2018.

Outre la diminution du nombre de recommandations “contre” émises par les conseillers en vote, qui aident les investisseurs institutionnels à décider de la manière de voter, les entreprises ont de plus en plus sollicité leurs investisseurs afin d’éviter tout mécontentement lors de l’assemblée générale annuelle, a indiqué Georgeson.

Un vote contesté est défini comme un vote recueillant au moins 10 % d’opposition de la part des actionnaires, a précisé Georgeson.

L’opposition aux futures politiques de rémunération a également diminué, bien que dans une moindre mesure, passant de 37,9 % à 36,6 %, selon les données, les Pays-Bas arrivant en tête avec une opposition tombée de 25 % à 10,5 %. La Belgique et l’Allemagne ont fait figure d’exceptions, les votes contestés en Allemagne ayant grimpé de 47,6 % à 88,9 %.

Parmi les entreprises ayant fait l’objet d’une opposition significative figuraient la société britannique de technologies médicales Smith & Nephew SN.L et la société allemande de potasse K+S SDFGn.DE , dont les politiques de rémunération ont toutes deux été contestées par plus de 40 % des voix exprimées.

“Les investisseurs au Royaume-Uni et en Europe sont restés nettement plus sceptiques à l'égard des politiques de rémunération proposées qu'à l'égard des résultats en matière de rémunération, ce qui suggère une inquiétude persistante concernant la conception des futurs dispositifs de rémunération plutôt que leur simple mise en œuvre”, a déclaré Sarah Wilson, de Minerva Analytics.

Aux États-Unis, le plus grand marché boursier mondial où les contestations sont généralement rares, le soutien moyen aux votes “Say on Pay” au sein du S&P 500 .SPX est passé de 89,7 % à 90,4 %, bien que la part des votes “rejetés”, ayant recueilli moins de 50 % des voix, ait également légèrement augmenté, passant de 1,2 % l’année dernière à 1,4 %.

“La légère hausse du soutien au “Say on Pay” en 2026 reflète probablement à la fois de meilleures performances des entreprises et un environnement de marché globalement favorable”, a déclaré Rajeev Kumar, directeur général senior chez Georgeson.

Au Japon, 11 des 126 résolutions relatives à la rémunération des administrateurs présentées par les entreprises de l’indice Nikkei 225 au cours de la saison des assemblées générales annuelles de 2026 ont fait l’objet d’une contestation, soit environ 8,7 %, contre 16 cas, soit 12,4 %, en 2025, bien que le nombre total de résolutions varie d’une année à l’autre.