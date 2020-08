Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposant russe Alexeï Navalny a quitté l'hôpital d'Omsk - témoin Reuters • 22/08/2020 à 02:01









OMSK, Russie, 22 août (Reuters) - Alexeï Navalny a été transporté samedi matin hors de l'hôpital d'Omsk par une ambulance, a constaté un journaliste de Reuters. L'opposant russe avait été admis dans un état grave dans l'hôpital de la ville sibérienne. Il doit être transféré par avion en Allemagne pour y être soigné, après que ses alliés politiques de l'opposition russe ont accusé Moscou de vouloir empêcher son évacuation. (Anton Zverev; version française Jean Terzian)

