L'opération Tegna de Nexstar, d'un montant de 3,5 milliards de dollars, a été approuvée par le ministère de la Justice des États-Unis, selon Bloomberg News

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Le ministère américain de la Justice a donné son accord inconditionnel à l'acquisition par Nexstar

NXST.O de son rival Tegna TGNA.N pour un montant de 3,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Ce rapport intervient un jour après qu'un groupe de huit États a déposé une plainte devant le tribunal de district de Sacramento, en Californie, pour bloquer la fusion , qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le fournisseur de télévision en continu et par satellite DirecTV a également déposé une plainte distincte, mercredi en fin de journée, pour tenter d'empêcher l'opération.

Le ministère de la Justice a accordé aux entreprises ce que l'on appelle une résiliation anticipée, ce qui signifie qu'il a clos son examen de l'opération, selon le rapport de Bloomberg.

L'acquisition de Tegna permettrait à Nexstar d'étendre sa présence en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés et obligerait la Federal Communications Commission à lever le plafond de propriété des stations.

Nexstar, Tegna et le ministère de la Justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré qu'il soutenait l'opération et qu'il irait de l'avant pour l'approuver, après que le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion.

Le ministère de la Justice a lancé une enquête approfondie sur l'acquisition l'année dernière.