L'opération record de Deutsche Boerse pour Allfunds fait grimper les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Deutsche Boerse augmentent de 3,2 % après l'annonce de l'acquisition d'Allfunds

La plus grosse opération jamais réalisée par Deutsche Boerse dans le cadre de sa stratégie de fusions et acquisitions

Allfunds ouvre en hausse de 3,9%

(Mises à jour avec les actions dans les paragraphes 1 et 3, contexte sur la taille de l'opération dans le paragraphe 2, citation de l'analyste dans le paragraphe 4) par Kanjyik Ghosh

L'accord record de 5,35 milliards d'euros (6,25 milliards de dollars) de Deutsche Boerse

DB1Gn.DE pour acheter la plateforme de transactions de fonds Allfunds ALLFG.AS , cotée à Amsterdam, a poussé les actions de l'opérateur boursier allemand à augmenter de 3,2 % à l'ouverture du marché jeudi.

Les acquisitions sont un élément majeur de la stratégie de Deutsche Boerse, et la transaction est la plus importante jamais réalisée, dépassant l'achat de 3,9 milliards d'euros de la société danoise de logiciels de gestion d'investissement SimCorp en 2023.

En annonçant la transaction mercredi en fin de journée, Stephan Leithner, directeur général de Deutsche Boerse, a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour devenir un champion européen de la fourniture d'infrastructures essentielles pour les marchés financiers.

"UN ACCORD AVEC UNE FORTE LOGIQUE STRATÉGIQUE", SELON JEFFERIES

La société allemande a offert 6 euros en espèces et 0,0122 action Deutsche Boerse pour chaque action Allfunds, a-t-elle déclaré, ajoutant que les actionnaires de la société cotée à Amsterdam recevraient également un dividende de 0,20 euro.

L'action Allfunds a ouvert en hausse de 3,9 % jeudi.

"Il s'agit d'un accord avec une forte logique stratégique... qui devrait être bien accueilli", ont déclaré les analystes de Jefferies.

L'action Allfunds a clôturé à 7,96 euros mercredi avant l'annonce de l'accord, terminant la journée de transactions avec une valorisation d'environ 4,79 milliards d'euros, selon les données du LSEG. Deutsche Boerse avait une valorisation de 39,41 milliards d'euros mercredi, selon les données de LSEG.

L'opération valorise chaque action Allfunds à 8,8 euros, soit une prime de 32,5 % par rapport au cours de clôture du 26 novembre. Le lendemain, les deux entreprises ont entamé des négociations exclusives en vue d'une acquisition, ce qui a fait grimper les actions de plus de 22 %.

L'opérateur boursier allemand a déclaré qu'il s'attendait à des synergies de coûts avant impôts d'environ 60 millions d'euros par an, ainsi qu'à des économies de trésorerie sur les dépenses d'investissement d'environ 30 millions d'euros par an. La société prévoit de réaliser environ 50 % des synergies totales d'ici à la fin de 2028, a-t-elle ajouté.

L'investisseur technologique américain Hellman & Friedman et la banque française BNP Paribas BNPP.PA sont les principaux actionnaires de la société anglo-espagnole, qui est entrée en bourse en 2021.

Deutsche Boerse a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue au cours du premier semestre 2027.

Ces dernières années, la bourse suisse SIX et la bourse française Euronext ENX.PA ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'Allfunds. Cependant, Euronext a retiré son offre d'achat d'environ 5,5 milliards d'euros il y a près de deux ans.

(1 dollar = 0,8556 euro)