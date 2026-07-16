L'opérateur mobile américain Verizon va céder 274 magasins et licencier 500 autres employés de son siège social

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

L'opérateur mobile américain Verizon

VZ.N a annoncé jeudi qu'il allait céder 274 points de vente en propre et supprimer environ 500 postes au siège dans le cadre de sa restructuration.

Ces mesures concerneront environ 3 000 employés des magasins et du siège social. Verizon détiendra 1 000 magasins après la cession, qui prendra effet le 16 août. Verizon avait déjà supprimé plusieurs centaines d’emplois en mai, après avoir annoncé en novembre la suppression de plus de 13 000 postes dans le cadre de sa plus grande vague de licenciements jamais réalisée.

Auparavant, environ 70 % des employés des points de vente cédés par Verizon avaient été repris par les nouvelles sociétés exploitant ces magasins, a indiqué Verizon. Six grands opérateurs gèrent la plupart des magasins franchisés de Verizon.

Dans une note adressée à ses employés, Verizon a déclaré qu’elle travaillait avec les franchisés qui exploitent 5 000 points de vente “afin d’améliorer l’expérience client dans chacun de leurs magasins, car nous savons à quel point ils sont importants pour l’expérience client globale”.

Dans le cadre de sa restructuration, Verizon a cédé en novembre 179 magasins détenus en propre à des franchisés et a fermé un magasin.

Verizon a nommé Dan Schulman, membre du conseil d’administration de Verizon depuis 2018, au poste de directeur général en octobre. Verizon est en concurrence avec AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O sur le marché américain des télécommunications, un marché saturé où les opérateurs ont étendu les subventions sur les appareils, ajouté des remises sur les forfaits et augmenté leurs dépenses en infrastructures réseau.

Verizon a déclaré le mois dernier qu’elle comptait attirer des clients en proposant des forfaits plus simples, en supprimant les frais d’activation et de changement de forfait, et en dévoilant un nouveau programme de fidélité offrant des réductions et des avantages.

Verizon, AT&T et T-Mobile ont convenu en mai de former une coentreprise afin de combler les lacunes de couverture, en particulier dans les zones rurales, grâce à des technologies satellitaires.

Selon certains analystes, cette coentreprise pourrait revêtir un caractère défensif, certains s’inquiétant en effet que le projet Starlink de SpaceX puisse, à terme, concurrencer plus directement les opérateurs mobiles américains.