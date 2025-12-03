L'opérateur indien de centres de données Sify Infinit Spaces mise sur le boom de l'IA mais se méfie des bulles spéculatives

Sify Infinit Spaces

SIFY.NS , qui s'apprête à devenir le premier opérateur de centres de données coté en Inde, estime que l'IA stimule la demande de puissance informatique, mais tempère ses investissements futurs pour éviter une surexposition à une bulle potentielle, a déclaré son directeur général.

L'essor des technologies d'intelligence artificielle, qui nécessitent une puissance de calcul massive, a stimulé une croissance sans précédent des centres de données dans le monde entier, y compris en Inde. Cependant, Sify Infinit maintiendra une expansion "responsable et calculée" pour s'assurer qu'elle correspond à une demande durable, a déclaré le directeur général Sharad Agarwal lors d'une interview accordée à Reuters à la fin du mois de novembre.

L'entreprise, dont la société mère Sify Technologies

SIFY.O a été l'un des premiers fournisseurs privés d'accès à Internet en Inde et un acteur clé du premier boom de l'Internet, vise maintenant à se diversifier au-delà des hyperscalers - les grands fournisseurs de services en nuage - en élargissant sa clientèle aux banques, aux services financiers, au commerce électronique et aux entreprises de médias.

"Nous avons vu la bulle Internet, nous avons vu la crise des subprimes et nous avons connu de nombreux cycles dans le passé. Nous sommes capables (de couper) à travers la réalité et la 'bulle' d'un développement technologique", a déclaré M. Agarwal.

Il a déclaré que l'IA n'était pas une bulle technologique, mais a averti que la mentalité grégaire pourrait encourager la surconstruction et créer une surabondance de capacité.

Selon le cabinet d'études de marché Mordor Intelligence, la capacité des centres de données indiens devrait plus que tripler pour atteindre 4,7 gigawatts d'ici 2030, contre 1,3 GW en avril 2025, sous l'effet de l'adoption croissante du cloud et des charges de travail liées à l'IA.

La société soutenue par Kotak Private Equity, qui gère 14 centres de données en Inde et en a 11 autres en cours de développement, a déposé en octobre des projets de documents pour une offre publique initiale de 37 milliards de roupies (410,87 millions de dollars).

Ses projets ont des délais d'exécution de deux à trois ans, ce qui donne à l'entreprise une marge de manœuvre pour s'adapter si le sentiment se refroidit, a déclaré M. Agarwal.

Les hyperscalers tels qu'Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O dominent toujours la demande de capacité de données, mais les centres de données périphériques, ou les centres locaux plus petits, gagnent du terrain, a-t-il dit, car la consommation de streaming et de divertissements augmente dans les villes non métropolitaines.

Sify a commencé à construire un centre de données périphérique dans la ville portuaire de Visakhapatnam, à l'est du pays. La ville a récemment attiré des investissements de Reliance RELI.NS , Adani ADEL.NS et Google.

(1 $ = 90,0525 roupies indiennes)