information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 18:27

Derichebourg: CA et Ebitda annuels en baisse, résultat net en forte hausse

Logo Derichebourg Environnement dans les locaux de l'entreprise à Nantes

Derichebourg a publié jeudi ses résultats annuels 2024-2025, faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse, malgré un résultat net en forte progression.

Pour l'exercice clos le 30 septembre, l'Ebitda courant annuel du groupe s'est élevé à 319,5 millions d'euros, en baisse de 3,2% sur un an.

Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 3,3 milliards d’euros, en baisse de 7,5% par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat net affiche toutefois une progression de 63%, à 122 millions d'euros

Le groupe a par ailleurs annoncé ses perspectives pour l'exercice 2025-2026, avec un chiffre d’affaires "au moins égal" à celui de l'exercice clos ainsi qu'un Ebitda courant attendu entre 320 millions et 350 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)