L'opérateur indien de Burger King en hausse alors qu'Inspira Global prend une participation majoritaire

21 janvier - ** Les actions de Restaurant Brands Asia

RESR.NS , qui exploite les restaurants Burger King en Inde, augmentent de 2,65% à 65,37 roupies

** Les actions sont prêtes à mettre fin à trois sessions de pertes

** Inspira Global va acheter une participation majoritaire dans l'entreprise

** Le groupe d'affaires indien acquerra également la participation de 11,26% d'Everstone dans RESR, ce qui portera sa participation totale à environ 35%

** Inspira, qui exploite des marques telles que Chinese Wok et Big Bowl, paiera 70 roupies par action, soit une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de mardi, selon RESR

** Reuters a rapporté lundi que RESR était sur le point de faire entrer un nouvel investisseur stratégique, Everstone s'étant également retiré

** Les actions ont clôturé en baisse de 1,3 % lundi

** Les analystes ont une note "buy" en moyenne; le PT médian est de 83,50 roupies - données compilées par LSEG

** RESR en hausse de ~3% jusqu'à présent en janvier