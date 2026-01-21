 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur indien de Burger King en hausse alors qu'Inspira Global prend une participation majoritaire
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 05:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de Restaurant Brands Asia

RESR.NS , qui exploite les restaurants Burger King en Inde, augmentent de 2,65% à 65,37 roupies

** Les actions sont prêtes à mettre fin à trois sessions de pertes

** Inspira Global va acheter une participation majoritaire dans l'entreprise

** Le groupe d'affaires indien acquerra également la participation de 11,26% d'Everstone dans RESR, ce qui portera sa participation totale à environ 35%

** Inspira, qui exploite des marques telles que Chinese Wok et Big Bowl, paiera 70 roupies par action, soit une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de mardi, selon RESR

** Reuters a rapporté lundi que RESR était sur le point de faire entrer un nouvel investisseur stratégique, Everstone s'étant également retiré

** Les actions ont clôturé en baisse de 1,3 % lundi

** Les analystes ont une note "buy" en moyenne; le PT médian est de 83,50 roupies - données compilées par LSEG

** RESR en hausse de ~3% jusqu'à présent en janvier

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank