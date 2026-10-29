L'opérateur de pipelines Enterprise Products en hausse après un dépassement du bénéfice d'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de l'opérateur américain de pipelines Enterprise Products EPD.N progresse de 1,05 % à 38,4 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un Ebitda ajusté de 2,8 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "La croissance économique et les perturbations causées par les conflits géopolitiques mondiaux continuent de stimuler une forte demande internationale, sur l’ensemble de nos actifs, pour les LGN, le pétrole brut, les produits pétrochimiques, les produits raffinés et les additifs pour essence automobile produits aux États-Unis" - A.J. Jim Teague, directeur général

** Le directeur général indique que la société a traité des volumes records dans ses usines de traitement de gaz naturel du bassin du Permien, ses gazoducs de LGN, ses gazoducs de gaz naturel et ses terminaux maritimes d’exportation d’éthane

** Au troisième trimestre, les volumes d’entrée dans les installations de traitement du gaz naturel du bassin permien ont atteint 4,6 milliards de pieds cubes par jour (Bcfpd), soit une hausse de 12%, tandis que les volumes totaux d’entrée dans les installations de traitement du gaz naturel ont grimpé à 8,5 milliards de pieds cubes par jour (Bcfpd), en hausse de 6% par rapport à l’année dernière

** EPD prévoit pour 2026 des dépenses d’investissement de croissance, nettes du produit de la vente d’actifs, comprises entre 2,9 et 3,4 milliards de dollars

** Enterprise prévoit d’achever l’extension du terminal de GPL de Houston et de l’usine de traitement de gaz Athena au quatrième trimestre, ce qui renforcera les capacités d’exportation et de traitement

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 18,71%