L'opérateur de gazoducs Williams lève 5,34 milliards de dollars auprès d'un consortium mené par Blackstone pour développer ses activités dans le secteur de l'électricité

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Williams WMB.N a annoncé lundi qu’un consortium mené par Blackstone BX.N allait investir 5,34 milliards de dollars pour acquérir une participation minoritaire de 49 % dans cinq de ses projets de production d’électricité, fournissant ainsi à l’opérateur américain de gazoducs les capitaux nécessaires à l’expansion de ses activités.

Ce consortium, qui comprend également des fonds gérés par Apollo et KKR KKR.N , apportera 4,4 milliards de dollars aux projets « behind-the-meter », ce qui représente 49 % des dépenses d’investissement prévues pour la croissance, ainsi qu’une contrepartie supplémentaire d’environ 900 millions de dollars.

La forte hausse de la demande en électricité liée à l’IA et aux centres de données pousse les entreprises du secteur de l’énergie à développer des projets « behind-the-meter » qui alimentent directement les utilisateurs, en contournant le réseau, le capital-investissement prenant de plus en plus en charge les coûts afin d’alléger la pression sur les bilans.

L’accord porte sur les projets de Williams dans l’Ohio — Socrates, Apollo, Socrates the Younger et Neo — ainsi que sur Aquila, qui font partie d’un portefeuille plus large de plus de 6 gigawatts que la société est en train de développer.

Williams pourra racheter la participation de Blackstone entre la 7e et la 14e année, en fonction du montant restant dû sur l’investissement initial de Blackstone.

La société a déclaré que cet accord réduisait son engagement en capital et préservait sa capacité financière pour de nouveaux projets, tout en lui permettant de conserver le contrôle commercial et opérationnel afin de soutenir son objectif de levier financier à long terme.

Elle a ajouté que ce partenariat contribuera à financer l’expansion de son activité «Power Innovation», qui compte plus de 2,6 gigawatts de projets annoncés.