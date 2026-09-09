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L'opérateur de gazoducs Kinetik étudie différentes options, dont la vente, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kinetik Holdings KNTK.N en est aux premières étapes de l'étude des différentes options, y compris une cession, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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