L'opérateur de cinéma australien EVT sous la pression de l'accord Netflix-Warner Bros, selon Morningstar

16 décembre - ** Morningstar indique que Netflix NFLX.O poursuit le rachat de Warner Bros WBD.O a des implications pour les exploitants de salles de cinéma, comme l'australien EVT EVT.AX .

** ajoute que Netflix ne rachète pas WBD dans le but de produire des films pour les cinémas; note qu'il est très peu probable que Netflix s'engage à sortir autant de nouveaux films dans les cinémas

** Le chiffre d'affaires de l'unité de divertissement d'EVT est tributaire de la qualité et de la quantité des films; ajoute qu'il n'y a pas de bons films d'Hollywood, ni de possibilités de vendre des périphériques à forte marge aux spectateurs de cinéma

** Selon lui, l'offre concurrente de Paramount Skydance PSKY.O , les obstacles réglementaires et politiques, l'opposition de la communauté créative créent une incertitude autour de l'offre de Netflix

** L'estimation de la juste valeur d'EVT est maintenue à 13,30 dollars australiens

** EVT en hausse de 0,2 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à 21 %