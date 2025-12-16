 Aller au contenu principal
L'opérateur de cinéma australien EVT sous la pression de l'accord Netflix-Warner Bros, selon Morningstar
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 05:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Morningstar indique que Netflix NFLX.O poursuit le rachat de Warner Bros WBD.O a des implications pour les exploitants de salles de cinéma, comme l'australien EVT EVT.AX .

** ajoute que Netflix ne rachète pas WBD dans le but de produire des films pour les cinémas; note qu'il est très peu probable que Netflix s'engage à sortir autant de nouveaux films dans les cinémas

** Le chiffre d'affaires de l'unité de divertissement d'EVT est tributaire de la qualité et de la quantité des films; ajoute qu'il n'y a pas de bons films d'Hollywood, ni de possibilités de vendre des périphériques à forte marge aux spectateurs de cinéma

** Selon lui, l'offre concurrente de Paramount Skydance PSKY.O , les obstacles réglementaires et politiques, l'opposition de la communauté créative créent une incertitude autour de l'offre de Netflix

** L'estimation de la juste valeur d'EVT est maintenue à 13,30 dollars australiens

** EVT en hausse de 0,2 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à 21 %

Valeurs associées

NETFLIX
93,7700 USD NASDAQ -1,49%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,9900 USD NASDAQ +1,82%
WARNER BROS RG-A
29,7350 USD NASDAQ -0,82%
