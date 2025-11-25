L'opérateur de chaînes de restaurants Brinker International en hausse après la revalorisation de Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions de l'opérateur de grillades et de bars Chili's Brinker International EAT.N ont augmenté de 8,7 % à 152,31 $
** Citigroup passe de "neutre" à "achat" et augmente les prévisions à 176 $ contre 144 $
** Les efforts d'EAT pour attirer des clients plus jeunes et les convertir en clients fidèles fonctionnent - brokerage ** Le courtier ajoute que la sociétéa un potentiel de croissance car elle a un impact tarifaire plus favorable
** Six des vingt-deux sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, sept la considèrent comme "conservée" et neuf la considèrent comme "vendue", le PT médian est de 155 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a progressé de 6,05% depuis le début de l'année
