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L'opérateur de centres de données IREN s'envole après avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de l'opérateur de centres de données IREN Ltd IREN.O a bondi de 19 % à 40 dollars lundi après avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour 2026

** L'action IREN met fin à une série de sept jours de baisse et enregistre sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis novembre 2024 ** Lundi matin, la société Neocloud a relevé son objectif de chiffre d’affaires annualisé (ARR) de 3,7 milliards de dollars à plus de 4 milliards de dollars, suite à la signature de nouveaux contrats pluriannuels d’une valeur de 2,8 milliards de dollars

** Environ 85 % du chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) lié au cloud IA en fin d’année est couvert par des contrats, a indiqué la société, qui précisait disposer d’environ 7,6 milliards de dollars de trésorerie à la fin du mois de juin ** En mai, la société a annoncé un investissement de 2,1 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O dans le cadre d’un partenariat plus large entre les deux entreprises dans le domaine de l’IA ** L’année dernière, IREN a conclu un contrat de cloud computing d’une valeur de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft

MSFT.O

** Grâce à cette progression, l'action IREN affiche une hausse d'environ 6 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 10,5 % pour le Nasdaq .IXIC

** La recommandation moyenne de 16 analystes est "acheter"; le cours-cible médian est de 80 dollars, selon les données de LSEG

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