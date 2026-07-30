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L'opérateur de centres de données Equinix en hausse après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre et revu ses prévisions à la hausse
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'opérateur de centres de données Equinix

EQIX.O a vu son cours progresser de 4,5% jeudi, à 1 053,71 dollars, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et revu ses prévisions à la hausse ** La société d'investissement immobilier (REIT) basée à Redwood City, en Californie, a publié mercredi soir un chiffre d'affaires de 2,63 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 16% en glissement annuel, dépassant ainsi le consensus de 2,58 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation (AFFO) se sont élevés à 11,78 dollars par action; les analystes tablaient sur 11,26 dollars par action

** La société a indiqué que ses réservations brutes annualisées avaient progressé de 23% en glissement annuel, contribuant ainsi à un carnet de commandes record

** Elle a relevé ses prévisions d’AFFO pour 2026 à 42,69–43,29 dollars, contre une fourchette précédente de 42,31–43,11 dollars

** Jefferies a indiqué dans une note que, plus important encore, EQIX a relevé ses prévisions de croissance de l’AFFO pour 2027-2029 de 5%-9% à 9%-12%, « reflétant une forte demande des entreprises qui alimente les prises de commandes, alors que les besoins généralisés en matière d’IA et de cloud stimulent les déploiements »

** Au moins six courtiers ont relevé leur objectif de cours, notamment Jefferies (de 1 300 $ à 1 340 $) et JP Morgan (de 1 200 $ à 1 300 $)

** 23 courtiers sur 30 attribuent à l’action la recommandation « achat fort » ou « achat », 6 « conserver »; objectif de cours médian: 1 211 $

** L'action EQIX affiche désormais une hausse de 37% depuis le début de l'année, surpassant largement la progression de 12,5% du secteur immobilier de l'indice S&P 500 .SPLRCR

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