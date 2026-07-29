L'opérateur de casinos MGM Resorts dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne santé du marché de Las Vegas

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L'opérateur de casinos MGM Resorts International MGM.N a dépassé mercredi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce aux excellents résultats enregistrés par ses activités à Las Vegas.

Alors que la demande de loisirs à Las Vegas reste inégale, les casinos et les entreprises du secteur de l'hôtellerie ont trouvé une bouée de sauvetage inattendue dans les voyages d'affaires — un segment plus modeste mais en forte croissance, porté par les conférences d'entreprise et les salons professionnels.

Voici quelques détails:

* “Pour la première fois en six trimestres, Las Vegas a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires”, a déclaré le directeur général Bill Hornbuckle lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

* MGM cherche à accueillir davantage d’événements professionnels pour les entreprises technologiques et accueillera Google et Cisco cet été, a précisé Hornbuckle.

* Le chiffre d’affaires des complexes hôteliers du Strip de Las Vegas a progressé de 3 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars au deuxième trimestre.

* Le chiffre d’affaires total s’est établi à 4,45 milliards de dollars, contre 4,40 milliards il y a un an, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires du segment régional de la société, qui comprend notamment des établissements à Détroit et à Atlantic City, a reculé de 4 % pour s’établir à 924 millions de dollars.

* Le bénéfice trimestriel ajusté par action, de 59 cents, a dépassé les prévisions de 57 cents.