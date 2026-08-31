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L'opérateur de casinos australien Star Entertainment annonce une perte annuelle en baisse
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 02:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Star Entertainment SGR.AX a annoncé lundi une perte annuelle en baisse, grâce à des réductions de coûts drastiques menées dans le cadre de son vaste programme de restructuration.

L'opérateur de casinos en difficulté a annoncé une perte nette comptable après impôts de 307,3 millions de dollars australiens (220,03 millions de dollars) pour l'exercice clos le 30 juin, contre une perte de 427,9 millions de dollars australiens enregistrée un an plus tôt.

(1 dollar = 1,3966 dollar australien)

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