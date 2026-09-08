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L'opérateur boursier thaïlandais va introduire 28 certificats de dépôt étrangers, alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs placements à l'international
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 14:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Bourse de Thaïlande (SET) a annoncé mardi qu’elle allait introduire 28 nouveaux certificats de dépôt liés à des actions et à des ETF d’Asie, des États-Unis et d’Europe, alors que la place boursière s’efforce de rattraper ses concurrents asiatiques en facilitant l’accès des investisseurs locaux aux valeurs phares mondiales.

Voici plus de détails:

* Cette nouvelle série couvre des secteurs d’activité « tournés vers l’avenir », notamment les semi-conducteurs, l’électronique, l’intelligence artificielle, les énergies propres, les infrastructures et l’aérospatiale, a précisé la SET.

* La transaction de ces nouveaux instruments, émis par la banque publique Krung Thai Bank KTB.BK , débutera mercredi.

* Parmi les sociétés asiatiques qui seront introduites figurent le fabricant chinois d’équipements pour semi-conducteurs Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc

688012.SS et Hua Hong Grace Semiconductor 688347.SS .

* La liste comprend également des poids lourds du Nasdaq et du NYSE tels que Dell DELL.N , Intel INTC.O et Palantir

PLTR.O , ainsi que le constructeur européen Airbus AIR.PA .

* Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée sur les bourses régionales, qui cherchent à offrir aux investisseurs locaux un accès plus facile aux valeurs vedettes mondiales. En juillet, la Bourse de Singapour a également annoncé qu’elle allait introduire des certificats de dépôt pour SpaceX d’Elon Musk SPCX.O , la société de VTC Grab

GRAB.O et le conglomérat technologique Sea SE.N .

* Cette initiative intervient quelques jours seulement après que la Bourse a annoncé qu’elle réviserait ses critères d’admission à la cote afin d’attirer des entreprises de la nouvelle économie et des sociétés étrangères.

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