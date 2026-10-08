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L'opérateur boursier australien en hausse après que Citi a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 08:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, le cours de l'action de l'opérateur boursier australien ASX Ltd ASX.AX a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois après que Citi a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant des perspectives d'activité toujours soutenue au cours du premier semestre, dans la foulée d'un premier trimestre solide.

Voici les détails:

* L'opérateur boursier a enregistré en septembre une croissance de 16 % du nombre moyen quotidien de transactions sur les marchés au comptant, par rapport à l'année dernière.

* Le volume quotidien des contrats à terme a grimpé de 44 % au cours du mois pour atteindre des niveaux quasi records, reflétant probablement des facteurs structurels et cycliques, notamment des évolutions des perspectives de taux et du marché obligataire, ont indiqué les analystes de Citi.

* Cette forte activité devrait se maintenir au moins jusqu’au premier semestre, a ajouté Citi, qui a revu à la hausse de 2 % ses prévisions de bénéfice annuel par action pour l’ASX.

* En revanche, l’activité sur le marché des entreprises est restée modérée en septembre, mais une reprise est attendue à court terme avec la cotation secondaire d’ GLEN.L , filiale de Glencore, et l’introduction en bourse de Firmus prévues en octobre, a indiqué Citi.

* Citi et UBS ont toutes deux relevé leur objectif de cours pour ASX, le faisant passer respectivement de 60,10 à 61,00 dollars australiens et de 64,20 à 65,50 dollars australiens.

* Dans le même temps, Goldman Sachs reste prudent quant à la stratégie d’ du nouveau directeur général Anthony Attia et aux perspectives financières de l’entreprise à l’avenir.

* Goldman Sachs se montre également méfiant quant aux risques liés à la mise en œuvre, par l’opérateur boursier, du remplacement du système CHESS et du programme de modernisation technologique, après que la banque centrale a déclaré en septembre que les infrastructures de compensation et de règlement de la société ne répondaient pas à ses attentes .

* L'action ASX a clôturé en hausse de 3,8 %, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux mois, et figurait parmi les valeurs les plus performantes de l'indice de référence S&P/ASX 200.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 08:02:09.

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