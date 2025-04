Le cartel a également légèrement révisé à la baisse ses prévisions de croissance mondiale de 3,1 à 3 % cette année et de 3,2 à 3,1 % pour 2026. Toujours selon son rapport, " une reprise est attendue au deuxième semestre, portée par les attentes concernant les accords commerciaux " entre les États-Unis et les autres pays de la planète.

(AOF) - Dans son dernier rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit sa prévision de croissance mondiale de demande d'or noir pour 2025, en raison des données macro-économiques du premier trimestre et des conséquences à venir de la guerre commerciale. L'organisation basée à Vienne en Autriche table désormais sur une demande de 1,3 million de barils par jour, contre environ 1,45 million il y a un mois.

L'OPEP plus pessimiste sur la demande de pétrole cette année

Pétrole et parapétrolier

