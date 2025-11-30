L'OPEP+ maintient la production pétrolière stable

(Actualisé avec communiqué de l'OPEP, détails)

Les pays de l'OPEP+ ont convenu dimanche de maintenir les quotas de production pétrolière pour 2026, et se sont également mis d'accord sur un mécanisme permettant d'évaluer la capacité maximale de production pétrolière de ses membres, annonce l'organisation dans un communiqué.

Huit pays de l'OPEP+, qui se sont réunis dimanche, ont en outre conclu un accord de principe prévoyant de maintenir une pause dans leurs augmentations de production au premier trimestre 2026, a-t-on appris auprès d'une source au sein de l'OPEP+ et d'une personne proche des discussions.

La réunion de l'OPEP+, qui produit la moitié du pétrole mondial, survient alors que les États-Unis tentent à nouveau de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. L'offre de pétrole pourrait augmenter si les sanctions contre la Russie étaient assouplies.

Les ministres ont eu une série de réunions en ligne à ce sujet, selon deux sources.

Si l'accord de paix échoue, la Russie pourrait voir son approvisionnement encore réduit par les sanctions.

L'OPEP+ regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, emmenés par la Russie.

Le Brent LCOc1 a clôturé vendredi à près de 63 dollars le baril, en baisse de 15% cette année.

L'OPEP+ a suspendu les augmentations de production de pétrole pour le premier trimestre 2026 après avoir mis sur le marché quelque 2,9 millions de barils par jour depuis avril 2025.

Le groupe maintient toujours des réductions de production d'environ 3,24 millions de barils par jour, ce qui représente environ 3% de la demande mondiale, et la réunion de dimanche n'y a rien changé.

L'OPEP a déclaré que le groupe avait approuvé un mécanisme permettant d'évaluer la capacité de production maximale des membres afin de fixer les quotas de production à partir de 2027.

(Reportage d'Ahmad Ghaddar, Alex Lawler et Olesya Astakhova ; version française Elizabeth Pineau)