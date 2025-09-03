L'Opep+ envisagera dimanche une nouvelle augmentation de la production de pétrole, selon des sources

Une illustration montre le logo de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, l'Opep+, devra décider si elle augmente encore sa production de brut lors d'une réunion prévue dimanche, ont déclaré deux sources au fait du dossier mercredi.

Une nouvelle augmentation signifierait que l'Opep+, qui pompe environ la moitié du pétrole mondial et cherche à regagner des parts de marché, commencerait à mettre fin à sa deuxième phase de réduction de la production d'environ 1,65 million de barils par jour, soit 1,6% de la demande mondiale, plus d'un an avant la date prévue.

Huit pays de l'Opep+ doivent tenir dimanche une réunion en visioconférence pour décider de la production d'octobre.

Selon certains analystes et une source au sein de l'Opep+, il est également possible que le groupe fasse une pause dans les augmentations pour le mois d'octobre.

Une décision finale n'a pas été prise, a déclaré la source de l'Opep+.

Ni le siège de l'organisation et ni les autorités saoudiennes n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les prix du pétrole amplifient leurs baisses mercredi après la publication de cette information. Le Brent recule de 1,52% à 68,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne pour sa part 1,66% à 64,50 dollars.

(Rédigé par Alex Lawler et Olesya Astakhova, avec la contribution d'Ahmad Ghaddar et Yousef Saba ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)