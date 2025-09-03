 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Opep+ envisagera dimanche une nouvelle augmentation de la production de pétrole, selon des sources
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 12:19

Une illustration montre le logo de l'OPEP

Une illustration montre le logo de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, l'Opep+, devra décider si elle augmente encore sa production de brut lors d'une réunion prévue dimanche, ont déclaré deux sources au fait du dossier mercredi.

Une nouvelle augmentation signifierait que l'Opep+, qui pompe environ la moitié du pétrole mondial et cherche à regagner des parts de marché, commencerait à mettre fin à sa deuxième phase de réduction de la production d'environ 1,65 million de barils par jour, soit 1,6% de la demande mondiale, plus d'un an avant la date prévue.

Huit pays de l'Opep+ doivent tenir dimanche une réunion en visioconférence pour décider de la production d'octobre.

Selon certains analystes et une source au sein de l'Opep+, il est également possible que le groupe fasse une pause dans les augmentations pour le mois d'octobre.

Une décision finale n'a pas été prise, a déclaré la source de l'Opep+.

Ni le siège de l'organisation et ni les autorités saoudiennes n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les prix du pétrole amplifient leurs baisses mercredi après la publication de cette information. Le Brent recule de 1,52% à 68,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne pour sa part 1,66% à 64,50 dollars.

(Rédigé par Alex Lawler et Olesya Astakhova, avec la contribution d'Ahmad Ghaddar et Yousef Saba ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,87 USD Ice Europ -1,74%
Pétrole WTI
64,20 USD Ice Europ -2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

