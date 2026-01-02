 Aller au contenu principal
L'Opep+ devrait maintenir sa production malgré les tensions autour du Yémen-sources
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 16:02

Le logo de l'OPEP est visible au siège de l'OPEP à Vienne

L'Opep+ devrait maintenir une production pétrolière inchangée lors de sa réunion de dimanche, ‍ont déclaré vendredi trois délégués du groupe, malgré le regain de tensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) autour du ‌conflit au Yémen.

La réunion des huit membres de l'Opep+ - Arabie saoudite, Russie, EAU, Kazakhstan, Koweït, Irak, Algérie et Oman - ​qui produisent environ la moitié du pétrole mondial, intervient ⁠après une chute de plus de 18% des prix en 2025, la plus forte depuis 2020, sur fond ⁠d’inquiétudes concernant une ‍surabondance de l’offre.

Ces États avaient augmenté leurs objectifs ⁠de production d'environ 2,9 millions de barils par jour entre avril et décembre 2025, soit près de 3% de la demande ​mondiale de pétrole. En novembre, ils ont décidé de suspendre les hausses de production pour les mois de janvier, février et ⁠mars.

L'Opep et les autorités saoudiennes et russes n'ont pas ​répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur ​la réunion de ​dimanche.

Les tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats autour du conflit ​yéménite se sont intensifiées le ⁠mois dernier, mais les sources de l'Opep+ n'ont jusqu'à présent donné aucune indication que le différend affecterait les discussions de dimanche.

Le gouvernement yéménite, allié de l'Arabie saoudite, a lancé vendredi ce qu'il ‌a qualifié d'opération pacifique pour reprendre des positions militaires aux séparatistes du Sud, soutenus par les Emirats arabes unis, qui ont fait état de sept frappes aériennes saoudiennes depuis le début de l'intervention.

(Reportage Maha El Dahan et Ahmad Ghaddar, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)

