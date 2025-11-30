L'OPEP+ convient de maintenir une pause dans les hausses de production de pétrole au 1er trimestre

Huit pays membres de l'OPEP+ ont conclu un accord de principe consistant à maintenir une pause dans leurs augmentations de production de pétrole pour le premier trimestre 2026, a-t-on appris dimanche auprès de deux sources.

Selon ces sources - l'une au sein de l'OPEP+, la seconde au fait des négociations -, les pays se sont mis d'accord sur une pause dans les hausses de production pour le premier trimestre lors de leur dernière réunion, qui s'est tenue au début du mois.

(Reportage d'Ahmad Ghaddar, Alex Lawler et Olesya Astakhova ; version française Elizabeth Pineau )