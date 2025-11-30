Les Suisses rejettent un service civique obligatoire et une taxe climatique sur les riches

Des affiches électorales en faveur d'une initiative instaurant le devoir civique obligatoire pour tous dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Suisses ont massivement rejeté dimanche le remplacement du service militaire par un service civique obligatoire pour tous, sans distinction de sexe, ainsi que l'instauration d'une taxe climatique sur l'héritage des plus riches, selon les premières projections d'une votation.

Les Suisses ont très majoritairement dit "non" à ces propositions, à 84% pour la première et plus de 78% pour la seconde, selon les résultats officiels de ce scrutin exprimé avec un taux de participation de 43%.

Les sondages d'opinion avaient prévu un tel rejet, mais son ampleur a surpris.

Le gouvernement et le Parlement avaient exhorté les Suisses à rejeter les deux propositions, arguant qu'elles menaceraient l'économie du pays. Mais elles ont suscité de vifs débats dans le pays alpin, notamment sur la place des femmes dans la société.

En vertu du système de démocratie directe suisse, 100.000 signatures suffisent pour soumettre pratiquement n'importe quelle question à la "votation populaire". Les Suisses sont ainsi consultés à intervalles réguliers sur un large éventail de sujets, aux niveaux fédéral, cantonal ou municipal.

Des affiches électorales en faveur d'une initiative visant à taxer les plus riches afin de financer la lutte du pays contre le changement climatique dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les promoteurs de l'"initiative service citoyen" visaient une "véritable égalité", comme l'avait déclaré Noémie Roten, présidente du comité. Elle estimait que le système actuel est discriminatoire, car il exclut les femmes des réseaux et expériences acquis lors du service.

En outre, dans un contexte de tensions géopolitiques et de conflits en Europe, Mme Roten estimait qu'il était temps d'accorder aux femmes une place égale dans un projet collectif de protection.

"L'idée d'un devoir civique n'est pas morte avec le vote d'aujourd'hui. Elle continuera et je pense qu'elle triomphera dans les décennies à venir", a-t-elle déclaré après l'annonce de son rejet.

Cyrielle Huguenot, responsable égalité, famille et migration à l'Union syndicale suisse (USS), jugeait au contraire que l'initiative "occulte complètement la réalité des femmes dans ce pays".

Selon elle, les Suissesses consacrent déjà 60% de leur temps à des tâches non rémunérées, alors que pour les hommes, "c'est le contraire". "Et là en leur demandant un service non payé, on augmente encore plus ce déséquilibre", assurait-elle.

Le ministre de la Défense Martin Pfister a dit à la presse après le vote que "les femmes conservent la possibilité d'effectuer un service militaire ou civil si elles le souhaitent".

Des affiches électorales en faveur et contre une initiative visant à taxer les plus riches afin de financer la lutte du pays contre le changement climatique dans une rue à Genève, le 25 novembre 2025 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La deuxième proposition soumise au vote des quelque 5,6 millions d'électeurs, appelée "Initiative pour l'avenir", a aussi suscité la controverse puisqu'elle aurait instauré une nouvelle taxe climatique sur les successions les plus importantes.

Le texte, présenté par la Jeunesse socialiste suisse, prévoyait un impôt sur les successions de 50% sur les montants supérieurs à 50 millions de francs suisses (53,5 millions d'euros), ce qui concernerait environ 2.500 foyers.

Selon le groupe, cette taxe aurait rapporté six milliards de francs suisses par an au profit de la transition écologique. Les affiches de la campagne arboraient des slogans comme "Taxons les ultra-riches, sauvons le climat!"

A l'inverse, la présidente et ministre des Finances de la confédération helvétique Karin Keller-Sutter a dit après le vote que cette proposition "aurait envoyé le mauvais signal aux personnes riches souhaitant venir et s'installer en Suisse".