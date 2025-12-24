L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première

( AFP / DAVID GRAY )

La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 dollars

Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a grimpé jusqu'à 4.519,78 dollars les 31,1 grammes , son prix ayant bondi de plus de 70% depuis le début de l'année 2025.

Cette nouvelle hausse s'inscrit dans une appréciation plus générale des cours des métaux : l'argent et le cuivre avaient eux aussi touché de nouveaux sommets mardi , tandis que le platine enregistrait son plus haut depuis mai 2008.

Le cuivre, qui sert à construire des panneaux solaires, des batteries pour véhicules électriques ou encore des centres de données, a lui aussi atteint un prix inédit, montant mardi à 12.159,50 dollars la tonne.

Transition énergétique

"L'argent et surtout le cuivre bénéficient d'un soutien structurel lié à la transition énergétique, à l'électrification et aux besoins colossaux des infrastructures numériques et de l'intelligence artificielle", relève John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

Utilisés dans la fabrication de catalyseurs automobiles, le platine a pour sa part touché mardi un plus haut depuis mai 2008, à 2.214,58 dollars l'once, et le palladium a atteint un sommet depuis décembre 2022, à 1.849,58 dollars l'once.

Ces mouvements d'ampleur s'expliquent en partie par l'aggravation des risques géopolitiques entre Washington et Caracas, le président américain Donald Trump ayant affirmé lundi qu' il serait "sage" pour son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, de quitter le pouvoir .

En parallèle, les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2026, après des données récentes traduisant un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.