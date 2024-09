L'once d'or marque une pause après ses récents records

(AOF) - L'once d'or perd 0,9% à 2646,55 points après avoir inscrit hier un nouveau record à 2685,12 dollars. UBS a relevé ses prévisions à 2750 dollars pour la fin 2024, à 2850 pour la mi-2025 et à 2900 dollars pour la fin 2025. La banque suisse anticipait auparavant respectivement 2600 dollars, 2700 dollars et 2750 dollars. " Selon le Conseil mondial de l'or, l'or a historiquement progressé de 10 % dans les six mois qui ont suivi la première réduction de la Fed ", souligne-t-elle.

UBS prévoit des prix encore plus élevés au cours des 6 à 12 prochains mois, sous l'effet d'une demande d'investissement accrue, d'une baisse des taux réels aux États-Unis, d'une reprise saisonnière de la consommation de bijoux et de la poursuite des achats de la Banque centrale.

Bien qu'une consolidation des prix semble probable à court terme compte tenu de la rapidité et de l'ampleur de la hausse, la banque suisse fait remarquer que les replis de cette année ont été peu profonds et brefs.