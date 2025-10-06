L'once d'or et le Bitcoin, superstars des marchés financiers en 2025

(AOF) - Le bitcoin a inscrit ce week-end un nouveau record à près de 126 000 dollars et l'once d'or semble irrésistiblement attirée par les 4 000 dollars. Elle évolue à 3 944,38 dollars, soit une nouveau plus haut absolu. La plus célèbre des cryptomonnaies gagne 34% depuis le 1er janvier et le métal jaune, 50%. Ils profitent de ce que les Américains appellent le " debasement trade."

Selon les discussions de JPMorgan avec ses clients, ce terme recouvre une combinaison de facteurs. Ceux-ci vont de l'incertitude géopolitique et politique élevée à l'incertitude quant au contexte inflationniste à long terme, en passant par les inquiétudes liées à la " dépréciation de la dette " due aux déficits publics persistants dans les principales économies.

Ce terme englobe également les craintes concernant l'indépendance de la Fed, la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires - en particulier dans certains marchés émergents - et une diversification plus importante via la réduction de l'exposition au dollar américain.