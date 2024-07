L'once d'or et l'or noir progressent sur fond de regain de tension au Moyen-Orient

(AOF) - L'once d'or gagne 0,39% à 2420,23 dollars et le baril de Brent, 2,65% à 76,71 dollars alors que les investisseurs s’inquiètent des derniers développements au Moyen-Orient. En l'espace de 11 heures, Israël a tué l'un des principaux chefs militaires du Hezbollah, Fouad Shukr, dans le sud de Beyrouth et le chef du Hamas, Ismael Haniyeh, à Téhéran où il avait assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Les investisseurs s’inquiètent d'un possible embrasement régional, même si les parties en présence ne le souhaitent pas.

Des répliques du Hezbollah et de l'Iran à ces deux assassinats sont attendus et la forme qu'elles prendront détermineront la poursuite ou non de l'escalade. Lors de son attaque sur Israël en avril, la république islamique avait calibré sa riposte pour éviter une nouvelle surenchère.