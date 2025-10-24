L'once d'or a perdu un peu de son éclat cette semaine après avoir attiré les foules

(AOF) - L'once d'or termine la semaine à 4127,90 dollars après avoir connu un trou d'air mardi, suivi par une nouvelle séance de baisse, mercredi. Le métal jaune était alors tombé à 4004,75 dollars. Sur la période de 7 jours se terminant le 22 octobre, les fonds spécialisés dans l'or ont collecté 8,7 milliards de dollars, du jamais vu, selon les données de Bank of America. La banque américaine précise que la collecte des quatre derniers mois (50 milliards de dollars) dépasse toutes les entrées cumulées des 14 années précédentes !
A lire aussi
-
(AOF) - Mersen (-18,26% à 23,05 euros) Mersen a lourdement chuté ce vendredi après avoir dévoilé des revenus en baisse organique de 4,3%, à 285 millions d'euros, pour le compte du troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de ... Lire la suite
-
(AOF) - Accor (+7,04% à 45,18 euros) Le groupe hôtelier a signé la meilleure performance de l'indice phare de la place parisienne après la publication de son point d'activité trimestriel, le relèvement d'un objectif financier et la possible cotation en bourse de ... Lire la suite
-
La valorisation du portefeuille de participations de l’État français atteignait 209,1 milliards d'euros à la mi-2025, en augmentation de 16,4% sur un an, selon un rapport de l'Agence des participations de l'Etat (APE) diffusé vendredi. L'APE, bras armé du gouvernement ... Lire la suite
-
Donald Trump s'apprête à rencontrer son homologue chinois Xi Jinping sur fond de tensions croissantes entre les deux puissances. Au Japon, le Parti libéral-démocrate, en coalition avec le parti réformateur Ishin, voit Sanae Takaichi devenir Première ministre, entraînant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer