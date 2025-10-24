 Aller au contenu principal
L'once d'or a perdu un peu de son éclat cette semaine après avoir attiré les foules
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:37

(AOF) - L'once d'or termine la semaine à 4127,90 dollars après avoir connu un trou d'air mardi, suivi par une nouvelle séance de baisse, mercredi. Le métal jaune était alors tombé à 4004,75 dollars. Sur la période de 7 jours se terminant le 22 octobre, les fonds spécialisés dans l'or ont collecté 8,7 milliards de dollars, du jamais vu, selon les données de Bank of America. La banque américaine précise que la collecte des quatre derniers mois (50 milliards de dollars) dépasse toutes les entrées cumulées des 14 années précédentes !

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

