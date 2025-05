Le métal précieux, valeur refuge par excellence, a donc perdu un peu de son attrait aux yeux des investisseurs, qui se sont plus focalisés sur les actifs " plus risqués ".

(AOF) - Depuis le début de la semaine, les cours de l’or se sont affaissés en raison d’une baisse des incertitudes. Au cours du week-end dernier, Pékin et Washington ont entamé des discussions sur la guerre commerciale qui ont pour l’instant abouti à une pause dans la surenchère sur les taxes douanières. Ainsi, depuis vendredi dernier, le prix de l'once d'or a fondu d'un petit peu plus de 4 %. En milieu d'après-midi, elle s'échange contre 3178 dollars.

L'once d'or a perdu plus de 4 % cette semaine

