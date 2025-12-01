L'OMS soutient l'utilisation des thérapies GLP-1 pour traiter l'obésité, mais prévient que l'accès restera limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Organisation mondiale de la santé a publié lundi sa première directive sur l'utilisation des thérapies GLP-1 dans le traitement de l'obésité, les recommandant sous conditions dans le cadre d'un traitement à long terme de cette maladie qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon l'agence.

Cette recommandation intervient alors que la demande pour la classe de médicaments connus sous le nom d'agonistes du GLP-1 a explosé dans le monde entier et que les gouvernements cherchent à savoir comment inclure ces thérapies à succès dans les systèmes de santé publique.

La première recommandation conditionnelle préconise l'utilisation des médicaments GLP-1 par les adultes, à l'exception des femmes enceintes, pour le traitement à long terme de l'obésité, tandis que la seconde suggère des interventions telles qu'un régime alimentaire sain et une activité physique à proposer en même temps que les médicaments.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que ces nouvelles orientations "reconnaissent que l'obésité est une maladie chronique qui peut être traitée par des soins complets et à vie".

Il a ajouté que, bien que les médicaments ne puissent à eux seuls résoudre cette crise sanitaire mondiale, les médicaments GLP-1 pourraient aider des millions de personnes à surmonter cette maladie et à réduire les effets néfastes qui lui sont associés.

Reuters a d'abord rapporté que l'OMS était susceptible de prendre cette mesure au début de l'année.

Cette dernière mesure fait suite à la décision prise par l'agence en septembre d'ajouter le semaglutide et le tirzepatide, principes actifs du NOVOb.CO Ozempic de Novo Nordisk et du LLY.N Mounjaro d'Eli Lilly, à sa liste de médicaments essentiels pour la prise en charge du diabète de type 2 dans les groupes à haut risque.

L'agence a averti lundi que le coût économique de l'obésité augmentait fortement, le coût annuel mondial devant atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici à 2030.

L'OMS a également souligné que l'accès restait un obstacle majeur. Même si la production augmente rapidement, les thérapies GLP-1 devraient atteindre moins de 10 % des personnes qui pourraient en bénéficier d'ici à 2030.

Les dernières lignes directrices s'appliquent aux adultes dont l'indice de masse corporelle est égal ou supérieur à 30 et les recommandations concernent trois agents: le semaglutide, le tirzepatide et un médicament plus ancien de la même classe appelé liraglutide.

L'OMS a déclaré qu'elle travaillerait avec les gouvernements et les parties prenantes en 2026 pour aider à donner la priorité à l'accès aux personnes présentant le risque sanitaire le plus élevé.