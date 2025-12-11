L'OMS réaffirme l'absence de lien entre les vaccins et l'autisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité de l'Organisation mondiale de la santé chargé de la sécurité des vaccins a déclaré jeudi que de nouvelles analyses de données scientifiques n'établissaient aucun lien entre les vaccins et les troubles du spectre autistique, réaffirmant ainsi des conclusions formulées il y a plus de vingt ans.

Le Comité consultatif mondial de l'OMS sur la sécurité des vaccins a évalué deux examens systématiques portant sur des études publiées entre 2010 et août 2025.

Ces analyses ont porté sur les vaccins en général et sur ceux contenant du thiomersal, un conservateur à base de mercure qui a longtemps été accusé par ses détracteurs de contribuer à l'autisme - une affirmation maintes fois rejetée par les études scientifiques.

Selon le comité, un lien de causalité entre les vaccins et les effets sur la santé n'est envisagé que lorsque plusieurs études de haute qualité montrent de manière cohérente une association statistique.

Selon l'OMS, vingt études sur trente et une n'ont pas mis en évidence de lien entre les vaccins et l'autisme.

Onze études suggérant un lien possible ont été jugées comme présentant des défauts méthodologiques majeurs et un risque élevé de biais, selon le comité.

Le mois dernier, le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré, dans une interview accordée au New York Times , qu'il avait personnellement demandé aux Centers for Disease Control and Prevention de modifier leur position de longue date, à savoir que les vaccins ne causent pas l'autisme.