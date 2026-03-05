 Aller au contenu principal
L'OMS déclare avoir vérifié 13 attaques contre des sites de santé en Iran
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de l'OMS au paragraphe 4 et la déclaration de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au paragraphe 7) par Emma Farge et Christy Santhosh

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi qu'elle avait vérifié 13 attaques contre des infrastructures de santé en Iran dans le cadre d'une campagne américano-israélienne et qu'elle vérifiait les informations selon lesquelles quatre professionnels de la santé avaient été tués et 25 autres blessés.

" On estime que 100 000 personnes ont quitté l'Iran et que plus de 60 000 personnes ont été déplacées au Liban", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lors d'une conférence de presse, sans attribuer de responsabilité.

La Dre Hanan Balkhy a ajouté lors de la même conférence de presse que quatre ambulances en Iran ont également été touchées et que des hôpitaux et d'autres sites de santé ont subi des dommages mineurs en raison des frappes à proximité, citant les autorités iraniennes . L'un de ces hôpitaux de la capitale Téhéran a été évacué en conséquence, a indiqué l'agence sanitaire de l'ONU.

"À ce jour, pour l'Iran, nous avons vérifié 13 attaques contre les soins de santé, qui ont fait 3 morts et aucun blessé. Pour le Liban, nous avons vérifié trois attaques qui ont fait trois morts et six blessés", a déclaré un porte-parole de l'OMS à Reuters.

Dans une lettre adressée à M. Tedros en début de semaine, l'ambassadeur iranien auprès des Nations unies à Genève a affirmé que dix établissements avaient été touchés par des frappes militaires.

La Dre Balkhya indiqué que la plate-forme logistique de l'OMS à Dubaï, qui fournit des produits de santé à des dizaines de pays, était temporairement hors service en raison des restrictions de transport dans la région.

Un porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a également déclaré jeudi que trois de ses employés avaient été blessés dans des attaques militaires depuis le 28 février en Iran.

Guerre en Iran
