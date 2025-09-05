L'OMS ajoute les médicaments GLP-1 pour le diabète et d'autres à la liste des médicaments essentiels

L'Organisation mondiale de la santé a ajouté les médicaments GLP-1 destinés au traitement du diabète à sa liste de médicaments essentiels, aux côtés des traitements de la mucoviscidose et du cancer, et a déclaré qu'elle espérait ainsi améliorer l'accès mondial à ces médicaments coûteux.

La liste, qui comprend 523 médicaments pour adultes et 374 pour enfants, est un catalogue des médicaments qui, selon l'OMS, devraient être disponibles dans tous les systèmes de santé fonctionnels. Par le passé, l'inclusion d'un médicament a permis de favoriser l'accès des populations des pays les plus pauvres, comme ce fut le cas pour les traitements contre le VIH au début des années 2000.

"Plutôt que de laisser le prix être un facteur disqualifiant, le comité considère l'inclusion dans la liste des médicaments essentiels comme un catalyseur potentiel d'accès", a déclaré à Reuters le Dr Lorenzo Moja, chef du secrétariat de l'OMS chargé de superviser la liste.

Le comité d'experts a ajouté à la liste les principes actifs de l'Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N pour traiter le diabète de type 2 associé à une maladie cardiovasculaire établie, à une maladie rénale chronique ou à l'obésité.

Ces médicaments ont été initialement développés pour le diabète, mais sont devenus des médicaments amaigrissants très populaires, sous d'autres noms de marque, mais l'OMS s'est abstenue de les ajouter à la liste pour traiter uniquement l'obésité, comme elle l'a également fait en 2023 .

Le comité a déclaré que cette décision fournissait des indications claires sur les patients qui bénéficieraient le plus de ces thérapies.

"Les prix élevés de médicaments tels que le semaglutide et le tirzepatide limitent l'accès à ces médicaments", a ajouté l'OMS dans sa déclaration, précisant qu'encourager les fabricants de médicaments génériques à produire le produit serait également utile lorsque les brevets commenceront à expirer pour ces médicaments l'année prochaine.

Un porte-parole de Novo Nordisk a déclaré que l'entreprise s'engageait à favoriser un accès plus large à ses traitements.

Plusieurs entreprises travaillent déjà sur des copies génériques .

Selon l'OMS, plus de 800 millions de personnes dans le monde vivaient avec le diabète en 2022. Il y a également plus d'un milliard de personnes souffrant d'obésité. Au début de l'année, une note de l'OMS a indiqué qu'elle recommanderait l'utilisation des médicaments contre l'obésité , une étape distincte de l'ajout de ces médicaments à la liste des médicaments essentiels.

La liste comprend également la thérapie combinée de Vertex Pharmaceuticals pour la mucoviscidose, Trikafta ou Kaftrio. Depuis des années, les militants critiquent son prix élevé et son manque d'accessibilité.

Elle inclut également Keytruda, le médicament d'immunothérapie anticancéreuse le plus vendu de Merck, pour le traitement des cancers du col de l'utérus, des cancers colorectaux et des cancers du poumon non à petites cellules qui se sont propagés ou ont formé des métastases, et recommande des stratégies pour améliorer l'accès à ce médicament.

L'OMS a également ajouté à la liste les analogues de l'insuline à action rapide, également fabriqués par Novo Nordisk et Eli Lilly, entre autres, pour le traitement du diabète de type 1, du diabète de type 2 et du diabète gestationnel.